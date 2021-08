Het Chinese consortium MCC wil in Afghanistan koper gaan winnen nu de Taliban de macht hebben gegrepen. Dat meldt het Chinese staatsmedium Global Times dinsdag. MCC verkreeg in 2007 het recht om koper uit de mijn Mes Aynak, de op een na grootste kopermijn ter wereld, te halen. Het bedrijf is daar vanwege de sociale instabiliteit en gebrekkige infrastructuur tot op heden nooit aan begonnen.

Het vertrek van de Amerikanen en de opmars van de Taliban bieden China de kans zijn invloed in Afghanistan uit te breiden. Een van de redenen daarvoor is de hoeveelheid grondstoffen in het land. Zo zit er volgens de United States Geological Survey van enkele jaren geleden zo'n 60 miljoen ton koper, 2,2 miljard ton ijzererts en een grote hoeveelheid andere interessante grondstoffen en edelmetalen in de Afghaanse bodem.

Toegang tot een deel van het koper heeft het consortium al: MCC heeft tot en met 2037 het recht om met de pikhouweel aan de slag te gaan in kopermijn Mes Aynak. In de mijn zou zo'n 5,5 miljoen ton koper zitten, maar die hoeveelheid is dus nog onaangeroerd gebleven. Dat kan echter snel veranderen: "We zullen een heropening overwegen als de situatie iets stabieler is en als de Chinese overheid het nieuwe Taliban-regime erkent", zeggen ingewijden van MCC tegen Global Times. Het staatsmedium spreekt van een "voordelige samenwerking tussen beide landen".

Naast de toegang tot de kopermijn beschikken de Chinezen ook over contracten om enkele olievelden te kunnen ontwikkelen. In totaal had China volgens Global Times vorig jaar projectcontracten ter waarde van 110 miljoen dollar (93 miljoen euro) in Afghanistan. Onlangs maakte een groep Chinese bedrijven bekend 400 miljoen dollar te willen investeren in de aanbouw van een kolencentrale in Afghanistan.