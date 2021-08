Vóór corona kende het zogeheten gele boekje een redelijk gezapig bestaan. De coronapandemie zorgde er in eerste instantie voor dat de vraag naar het vaccinatiebewijs voor op reis zo goed als verdampte. Maar dit jaar ontstond juist een ongekende run op het bijna veertig jaar oude boekje; er gingen honderdduizenden exemplaren over de toonbank.

"Begin juni explodeerde het", zegt Willeke de Groot, directeur overheid bij Sdu en verantwoordelijk voor de bijzondere verkoophit. Bij de uitgever die normaal alleen aan bedrijven levert en juist inzet op digitalisering van juridische content, moesten alle zeilen worden bijgezet.

De vraag naar het gele boekje schoot in no time omhoog van nog geen 100 naar ruim 50.000 exemplaren per dag, en dat wekenlang. Een run hadden ze bij Sdu wel voorzien, maar wat er in die dagen gebeurde, ging alle voorstellingsvermogens te boven.

Het gele boekje werd in 1983 bedacht als vaccinatiebewijs tegen gele koorts. "Het wordt verstrekt via GGD's en travel clinics en in alle verre oorden geaccepteerd als bewijs van vaccinatie." Daardoor viel het kwartje op het hoofdkantoor van de Sdu al vroeg. Ook bij de consument ging het lichtje branden, maar de GGD's stempelden nog niet direct allemaal het boekje, dat wel steeds vaker werd meegenomen naar de vaccinatielocatie.

Het gele boekje haalde de bestsellerlijst

"Op 3 juni werd gezegd dat alle GGD's moesten stempelen en toen ging het los", weet De Groot nog goed. "We hadden toen al een wachttijd. Vervolgens werd dat van de GGD's bekend, de corona-app was er nog lang niet en de vakantietijd brak aan." In normale tijden worden zo'n 100.000 gele boekjes per jaar gedrukt. "Voor mensen die voor het eerst op een verre reis gaan."

Sdu had in januari al een webshop in de lucht. "Omdat we vraag vanuit consumenten voorzagen. Maar die explosie begin juni raakte al onze systemen. De tussenhandel ging zich roeren, zoals de boekhandel. Het boekje belandde in de top-100 van bestsellers bij Bruna."

Iedereen wilde ineens het gele boekje. "We voorzagen ook dat mensen zouden willen terugvallen op papier. Bovendien is niet iedereen digitaal vaardig." Het bedrijf huurde een leger aan uitzendkrachten in en de capaciteit van de server werd vertienvoudigd.

"We hadden papier nodig en folie, we hebben alles in Nederland en Duitsland opgekocht", memoreert De Groot. Met de vooruitziende blik had Sdu ook al een nieuwe versie van het boekje in het leven geroepen. "Waarin COVID-19 stond voorgedrukt bij de vaccinaties. Het is ook een beter beveiligde versie, de druk van 2021."

De druk van 2021 gaat de boeken in

Een druk die bij Sdu de boeken in zal gaan als een ongekend verkoopkanon. Voor een boekje wordt inclusief btw 8,70 euro gerekend. "Het is niet zo dat we er rijker van zijn geworden. We hebben veel kosten gemaakt. Als het voor mensen krap werd als ze op vakantie moesten maar ze hadden het nog niet binnen, dan stuurden we het voor de zekerheid nog eens."

Het is ook niet zo dat mensen nu vaker iets bij de Sdu zullen kopen, want de uitgever verkoopt normaal gesproken niet direct aan consumenten. Ze blijven het boekje voorlopig wel drukken. Nu weer in normale aantallen. "We zien geen noodzaak om daarmee te stoppen. Wie weet komt er ooit ook een digitale versie."