In de maanden juni en juli werd ruim een tiende van de Europese stroomvoorziening uit zonnepanelen gehaald, blijkt woensdag uit cijfers van klimaatdenktank Ember. Het is voor het eerst dat zonnestroom zo'n groot aandeel heeft in de totale hoeveelheid opgewekte stroom.

De cijfers van Ember laten zien dat Europese Unie steeds meer hulp van de zon krijgt bij het opwekken van elektriciteit. In de twee zomerse maanden in 2018 werd nog 28 terawattuur aan zonnestroom opgewekt, dit jaar was dat 39 terawattuur.

Onze oosterburen wekten de meeste stroom uit zonnepanelen op: zij gingen in drie jaar tijd van 11,5 terawattuur naar 13,4 terawattuur in de maanden juni en juli. Daarmee is Duitsland goed voor ongeveer een derde van de Europese stroomopwekking uit zonnepanelen.

In Nederland groeide de hoeveelheid opgewekte zonnestroom het hardst. Waar Nederlandse zonnepanelen in 2018 nog 1,1 terawattuur opwekten, was dat deze zomer met 3,2 terawattuur verdriedubbeld.

Hoewel het aandeel van zonnestroom in de EU dus toenam, loopt het aandeel nog altijd achter op bijvoorbeeld de stroom die wordt opgewekt in kolencentrales. In juni en juli kwam 14 procent van de Europese elektriciteitsvoorziening bij kolen vandaan.