In het tweede kwartaal van dit jaar zijn vergunningen afgegeven voor bijna 19.000 nieuw te bouwen woningen. Het is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het zesde kwartaal op rij dat het aantal afgegeven vergunningen vergeleken met een jaar eerder oploopt. Dit keer zelfs met ruim 25 procent.

De tijd tussen de vergunningsafgifte en de daadwerkelijke oplevering van het huis is volgens het CBS ongeveer twee jaar. Ook al komen er aardig wat huizen bij, daarmee is niet gezegd dat de woningnood minder groot wordt.

"De verhouding tussen het aantal huishoudens en het aantal woningen blijft aardig stabiel", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Woningtransformaties, waarbij bijvoorbeeld kantoren worden omgebouwd tot huizen, worden niet meegenomen in de cijfers over de bouwvergunningen.

De bouw kende als sector sowieso een goed tweede kwartaal. De inkomsten lagen ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. "Dat is beduidend meer dan in de voorgaande vier kwartalen." Volgens het CBS lijkt de bouw daarmee de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de omzet van zich te hebben afgeschud.

Zowel de huizenbouwers als die van kantoren, scholen en installatiebedrijven deden het beter. Alleen de grond-, wegen- en waterbouw, alles wat te maken heeft met infrastructuur, niet. Daar daalde de inkomsten voor het derde kwartaal op rij.

Net als in andere sectoren neemt het aantal faillissementen ook in de bouw steeds verder af. "Het aantal faillissementen bedroeg in het tweede kwartaal 75, tegen 114 in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de bouw daalt al een jaar."