's Werelds grootste cryptobeurs Binance, waar je kunt handelen in digitale munten als de bitcoin, mag in Nederland geen diensten aanbieden. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat Binance zonder een wettelijk verplichte registratie actief is in Nederland. Dit betekent dat het concern illegaal bezig is.

Of DNB stappen gaat ondernemen tegen Binance, kan een woordvoerder van de toezichthouder nog niet zeggen.

Nederlanders die van de cryptodiensten van Binance gebruikmaken, doen volgens DNB sowieso niets verkeerd. Binance handelt in strijd met de wet, maar Nederlanders mogen via de cryptobeurs in cryptomunten handelen.

Maar doordat Binance geen registratie heeft, heeft DNB geen zicht op de risico's die klanten lopen. Daardoor kan het zijn dat klanten van Binance een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, waarschuwt de toezichthouder.

Geen officieel hoofdkantoor

Binance doet er veel aan om onder toezicht uit te komen. Zo is het bedrijf officieel gevestigd op de Kaaimaneilanden. Er is een kantoor in Singapore, maar het bedrijf heeft geen officieel hoofdkantoor. Volgens oprichter Changpeng Zhao is dat omdat het bedrijf decentraal werkt, net als de cryptomunten waar het in handelt.

DNB is niet de eerste toezichthouder die zich met de praktijken van Binance bezighoudt. Vorige maand zei bijvoorbeeld de Italiaanse toezichthouder Consob al dat Binance illegaal bezig is. De financiële waakhond van het Verenigd Koninkrijk verbood Binance in juni al. In de VS wordt de beurs ook onderzocht door justitie en de belastingdienst. Het bedrijf wordt verdacht van meewerken aan het witwassen van geld en belastingontduiking. DNB komt nu pas met een oordeel, omdat de toezichthouder eerst eigen onderzoek moest doen.

Qua handelsvolume lijkt Binance veruit de grootste cryptobeurs ter wereld. Volgens de vergelijkingswebsite CryptoCompare is de afgelopen 24 uur ruim 30 miljard dollar (ruim 25 miljard euro) aan digitale munten verhandeld op het platform. De eerstvolgende concurrent verhandelde in dezelfde tijdspanne nog geen 8 miljard dollar.