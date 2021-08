Bouwer van laadstations van elektrische auto's Fastned trekt aan het kortste eind in een rechtszaak die het bedrijf aanspande tegen de komst van laadpalen bij tankstations aan snelwegen. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.

Fastned, dat in deze zaak met The Fast Charging Network optrekt, vindt dat de tankstations onterecht een vergunning hebben gekregen voor de aanleg van laadpalen op hun terrein.

De komst van die oplaadpunten betekent extra concurrentie voor de laadpaalspecialisten en die zitten daar niet op te wachten. Zo werd vorige week bekend dat Fastned nog altijd dik ik in de rode cijfers zit.

Het bedrijf besloot naar de rechter te stappen om de vergunningen voor de tankstations aan te vechten. Uiteindelijk belandde de zaak bij de Raad van State. Die was van mening dat de tankstations wel degelijk de laadpalen mogen plaatsen, zolang ze voor de tankstations van ondergeschikt belang zijn. En in de meeste gevallen is dat zo, vindt de rechter.

In een geval kreeg Fastned wel gelijk, namelijk de palen bij het Shell-station Peulwijk Oost aan de A4 bij Den Hoorn. Daar was volgens de Raad van State niet duidelijk dat de vier laadpalen secundair zijn, omdat het aantal brandstofpompen - zes in totaal - maar iets groter is.

Eerder dit jaar kreeg Fastned wel toestemming van de rechter om winkels bij zijn oplaadstations te bouwen. Aanvankelijk mocht het bedrijf dat niet, maar na een juridische procedure volgde er afgelopen april toch een ja van de rechter.