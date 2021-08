Het ziekteverzuim in juli was ruim hoger dan in dezelfde maand in 2020 en in 2019. Normaal gesproken daalt het ziekteverzuim in de zomermaanden, maar dit jaar gebeurde dat niet. Dat komt door de piek in het aantal coronabesmettingen, melden ArboNed en HumanCapitalCare woensdag.

De twee arbodiensten hebben samen zicht op het ziekteverzuim van ongeveer een miljoen werkenden in Nederland. In juli lag het gemiddelde ziekteverzuim op 4,2 procent, terwijl dat in de twee jaar daarvoor 3,6 procent was. In juni lag het ziekteverzuim ook op 4,2 procent.

Voor augustus verwachten de organisaties wel een daling. "In korte tijd is het aantal nieuwe coronabesmettingen weer flink afgenomen. Ook heeft een grote groep werkenden nu twee vaccinaties gehad", zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed.

"Daarnaast geldt ook voor augustus het vakantie-effect: mensen rusten uit, laden zich op en melden zich minder ziek."