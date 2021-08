De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas verlangt van al haar werknemers dat ze zich laten inenten tegen COVID-19. Alle medewerkers die in contact komen met klanten, zoals de vliegers, het grondpersoneel en de cabinemedewerkers, moeten voor 15 november volledig gevaccineerd zijn. Voor het overige personeel is 31 maart 2022 de deadline.

Qantas zegt dat dit nodig is in het kader van de veiligheid. Alleen mensen die zich op basis van medische gronden niet kunnen laten vaccineren, zijn niet verplicht zich te laten inenten. "We verwachten dat dit in uiterst zeldzame gevallen zo zal zijn."

De vaccinatieplicht geldt ook voor de werknemers van dochtermaatschappij Jetstar. Qantas heeft voorafgaand aan het besluit een enquête uitgezet onder het personeel. Daaruit zou blijken dat 89 procent van de werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld, al is ingeënt tegen COVID-19 of dat nog van plan is. 4 procent gaf aan zich niet te willen of kunnen laten prikken.

Zo'n drie kwart heeft volgens Qantas geantwoord dat zij vinden dat alle werknemers zich moeten laten vaccineren. "Zij maken zich zorgen als niet alle andere medewerkers op werklocatie zijn ingeënt."

De vragenlijst was naar 22.000 werknemers gestuurd, 12.000 hebben de enquête ingevuld. Daarmee is het volgens Qantas het grootste onderzoek in zijn soort in Australië.