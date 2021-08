Na drie jaar verkoopt ING het dochterbedrijf Makelaarsland alweer, meldt Het Financieele Dagblad (FD) woensdag. Het bedrijf komt in handen van de directeuren Gijs van Wijgerden en Ivor Brevé. Voor welk bedrag ze de onderneming overnemen, is niet bekendgemaakt.

ING kocht Makelaarsland in 2018 om huizenkopers en verkopers van het begin tot het eind te kunnen bedienen. "Niet wachten totdat een klant een hypotheek wil, maar ook betrokken zijn bij de koop van een huis. Dat is een van de redenen waarom we Makelaarsland gekocht hebben", zei toenmalig ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers daarover.

Het initiatief om Makelaarsland te verkopen, kwam van ING zelf. "De evaluatie heeft tot de conclusie geleid dat Makelaarsland onder de vleugels van ING niet de gewenste omvang zou bereiken binnen een bepaald tijdsbestek", zegt een woordvoerder tegen het FD.

Makelaarsland richtte zich vanaf de start in 2005 sterk op digitalisering en de klant meer zelf laten doen. Daardoor kon het bedrijf zijn diensten tegen lagere tarieven aanbieden. Van oudsher richtte Makelaarsland zich vooral op verkopers, maar door ING is de dienstverlening uitgebreid naar kopers van huizen.