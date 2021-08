Al na drie jaar verkoopt ING het dochterbedrijf Makelaarsland, maakt de bank woensdag bekend. Het bedrijf komt in handen van de directeuren Gijs van Wijgerden en Ivor Brevé. Voor welk bedrag ze de onderneming overnemen, is niet bekendgemaakt.

ING nam in 2018 een meerderheidsbelang in Makelaarsland om meer uit de hypotheekmarkt te halen en zodoende een grotere speler op de woningmarkt te worden.

"We evalueren voortdurend of onze investeringen het gewenste effect hebben", zegt een woordvoerder van ING bij de bekendmaking dat de bank de makelaarspoot verkoopt. Hoe groot die investering destijds was, wordt niet bekendgemaakt en ook niet voor welk bedrag er nu afscheid van wordt genomen.

Alle klanten en werknemers verhuizen mee naar de nieuwe eigenaren, aldus ING.

Makelaarsland werd in 2005 opgericht en opereert als digitale makelaar. Klanten betalen voor de diensten van het bedrijf een vast tarief en geen courtage die van de prijs van een huis afhangt, zoals bij makelaars gebruikelijk is.

Sinds de oprichting zijn zo'n 54.000 huizen via Makelaarsland van eigenaar verwisseld.