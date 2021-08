De amandeloogst staat onder druk als gevolg van de aanhoudende hitte en droogte in de Verenigde Staten. Water voor de bomen wordt steeds schaarser en duurder, waardoor boeren delen van de boomgaard laten verpieteren. In de staat Californië wordt zo'n 80 procent van alle amandelen geteeld.

De amandelteelt is in de afgelopen decennia een steeds belangrijker product geworden voor de boeren aan de Amerikaanse westkust. In 1995 werd er nog 168 miljoen kilo verbouwd, dat was vorig jaar opgelopen tot 1,4 miljard kilo. Van de smakelijke noten wordt onder andere marsepein gemaakt.

Sinds 1995 zijn de amandelboomgaarden in Californië uitgebreid van 1.958 vierkante kilometer tot 6.475 vierkante kilometer. Het klimaat leende zich juist goed voor de teelt. In mei ging het Amerikaanse ministerie van Landbouw nog uit van een recordoogst van 1,5 miljard kilo amandelen. Dat is inmiddels bijgesteld naar 1,3 miljard kilo.

"Veel boeren worstelen met de hoeveelheid water die zij hebben om hun bomen in leven te houden", zegt de voorzitter van de verenigde amandeltelers, die meer dan 7.600 boeren en verwerkers vertegenwoordigt. Voor Californië zijn amandelen het belangrijkste agrarische product. Het is ook een winstgevend business: er gaat 6 miljard dollar (ruim 5,1 miljard euro) in om.

Zo'n 70 procent van de amandelen wordt geëxporteerd naar India, Oost-Azië en Europa, waar volgens de brancheorganisatie veel vraag is.