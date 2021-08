Boeren in de uiterwaarden van de Maas die door de overstromingen van vorige maand schade hebben geleden, krijgen toch een schadevergoeding van de overheid. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag bekendgemaakt.

De overheid kwam vrijdag met een schaderegeling voor particulieren en bedrijven die zijn getroffen door de overstromingen die Limburg in juli teisterden. Het gaat dan vooral om schade waar je je niet voor kunt verzekeren.

Het leek er aanvankelijk op dat boeren in de uiterwaarden van de Maas buiten de boot zouden vallen. Belangenvereniging voor agrariërs LTO Nederland ontving ruim tweehonderd meldingen hierover en deed haar beklag over de huidige regeling. Een woordvoerder van het ministerie meldt nu dat de regeling ook voor alle landbouwbedrijven in de uiterwaarden geldt.

De boeren die bij LTO hebben geklaagd, hebben een gezamenlijke schade van ongeveer 2,3 miljoen euro. Die schade bestaat uit het verlies van bijvoorbeeld aardappelen, snij- en korrelmaïs, graszaad en gras- en hooiland. Het vermoeden bestaat dat het probleem bij meer boeren speelt, maar dat zij zich nog niet hebben gemeld.