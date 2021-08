Zo goed als tienduizend klanten van het teloorgegane D-reizen hebben geld uitgekeerd gekregen van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Het gaat om een bedrag van 20,7 miljoen euro dat tot dusver is teruggegeven aan de mensen die nog een voucher hadden van hun vakantie die door corona al in rook was opgegaan.

Volgens de SGR zijn nu dertienduizend voormalige klanten van D-reizen met een voucher uitgenodigd om een claim in te dienen om hun geld terug te krijgen. In 9.900 gevallen is er betaald. "De meerderheid heeft inmiddels bericht gekregen", zegt directeur Erik Jan Reuver.

In totaal zijn zo'n twintigduizend vouchers uitgegeven door D-reizen waarvan de afhandeling nu bij de SGR ligt.

"SGR is nog bezig klanten met een vertrekdatum in juni 2020 uit te nodigen om een claim in te dienen." Het garantiefonds heeft van de curator de gegevens doorgekregen van de mensen die een reis of geld tegoed hebben van de failliete reisorganisatie. Ze worden op volgorde uitgenodigd om een aanvraag in te dienen om hun geld terug te krijgen.

Dat schema loopt door tot eind oktober van dit jaar.

De SGR heeft de uitvoering van de reizen die georganiseerd werden door D-reizen overgenomen. "Die reizen voeren we uit, mits het naar een bestemming is waarop gereisd kan worden", zegt Reuver. Naar bestemmingen in de VS, Azië en Canada bijvoorbeeld wordt door corona nog steeds niet gereisd.

Volgens de SGR ging het in totaal om enkele duizenden reizen, waarvan bij de meerderheid de vertrekdatum inmiddels geweest is. "Circa de helft daarvan kon doorgaan, de andere helft moest geschrapt worden vanwege corona."

Vakantiegangers die een reis hadden geboekt bij D-reizen die door een andere reisorganisatie wordt uitgevoerd, zoals TUI bijvoorbeeld, konden of kunnen daar terecht om op vakantie te gaan.

Prijsvrij heeft met een deel van de winkels en het personeel van D-reizen een doorstart gemaakt.