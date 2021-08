De stijging van het aantal webshops in Nederland zet onverminderd door, meldt onderzoeksbureau BoldData. In de eerste zes maanden kwamen er ruim tienduizend nieuwe webwinkels bij, de grootste stijging in een half jaar ooit gemeten.

In het hele vorige jaar werden een kleine veertienduizend nieuwe webwinkels geregistreerd bij de KvK. Het totale aantal ligt nu op bijna 73.000.

Veruit de meeste webshops (79 procent) in Nederland worden door één persoon gerund. Het aantal nieuwe webshops in voeding groeide in 2021 het snelst, met 39 procent. De nieuwe aanbieders zijn gespecialiseerd in producten als macarons en kaas, maar er zijn zelfs webshops die aardappels aan huis leveren.

Andere stijgers zijn webwinkels in huis- en tuinartikelen en in mindere mate elektronica.

Volgens BoldData ligt het aantal Nederlandse webshops in werkelijkheid zelfs nog hoger, omdat ze niet allemaal in het handelsregister staan. Het gaat dan vooral om winkels met een fysieke vestiging die ook online verkopen.