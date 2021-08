De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst 9,7 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, blijkt dinsdag uit eerste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de sterkste groei op jaarbasis ooit. Die sterke groei komt vooral door de lockdown waarin Nederland een jaar geleden zat, waardoor het bruto binnenlands product (bbp) toen een stuk lager uitviel.

Vergeleken met het eerste kwartaal komt de economische groei uit op 3,1 procent. Daarmee is Nederland nu officieel uit recessie. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie nog altijd een fractie kleiner: 0,4 procent.

Ook de gestegen overheidsconsumptie heeft aan de groei bijgedragen. Huishoudens in Nederland gaven in het tweede kwartaal 5,7 procent meer uit dan in de eerste drie maanden van dit jaar, terwijl de overheidsconsumptie 2,6 procent hoger uitviel. Een 4 procent hogere uitvoer van goederen zorgde daarnaast voor een beter handelssaldo.

Consumenten gaven het afgelopen kwartaal het meeste uit aan zaken als kleding en auto's. Ook in de horeca lieten we het geld weer rollen, maar onze totale bestedingen zijn nog niet op het niveau van 2019. Hetzelfde geldt voor investeringen, woningen, bedrijfsgebouwen, vrachtauto's en machines.

Bij de bedrijfstakken waren het vooral de horeca en de vervoerssector die in het tweede kwartaal het grootste herstel lieten zien vergeleken met een jaar eerder. Ook de industrie presteerde goed. Dat is onder meer terug te zien in de export van machines, chemische producten en transportmiddelen van Nederlandse makelij, die het afgelopen kwartaal 16 procent hoger uitviel dan een jaar eerder.