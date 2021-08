Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, heeft in het eerste half jaar wereldwijd ruim 412 miljoen bestellingen binnengekregen. Dat is een toename van 61 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland was de groei fors. Ook in Nederland werden meer maaltijden besteld. onder de streep bleef desondanks een verlies van 486 miljoen euro over.

In Nederland steeg het aantal bestellingen de afgelopen zes maanden met 37 procent tot 31,4 miljoen stuks. Daarmee was ons land goed voor 120 miljoen euro aan omzet, die wereldwijd met 63 procent toenam tot bijna 1,7 miljard. Met de resultaten van het in juni overgenomen bedrijf Grubhub erbij komt de omzet uit op 2,6 miljard.

Het aantal gebruikers steeg met 21 procent tot 98 miljoen. Dat was met name terug te zien in het VK en Duitsland, waar het aantal bestellingen het afgelopen half jaar met respectievelijk 76 en 62 procent omhoogging.

De snelle groei in het VK ging wel gepaard hoge kosten en daardoor met verliezen, net als de overname van Grubhub