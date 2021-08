De Amerikaanse supermarktketen Walmart bekijkt de mogelijkheden voor het gebruik van cryptomunten. Dat blijkt uit een vacature die het grootste bedrijf ter wereld, gemeten naar omzet, zondag online heeft gezet. Het sluit daarmee aan bij andere grote retailers, zoals Amazon, die recent ook zochten naar een crypto-expert.

Het is niet helemaal duidelijk of Walmart ook plannen heeft om klanten in de toekomst te laten betalen met digitale munten. De vacaturetekst is niet zo specifiek. Wel staat erin dat Walmart een bedrijf is dat klanten veel verschillende betaalmethodes aanbiedt.

De nieuwe medewerker wordt verantwoordelijk voor de strategie van het bedrijf op het gebied van digitale munten. Daarnaast moet gekeken worden naar investeringen en bedrijven om mee samen te werken en naar de behoeften van klanten.

Walmart had afgelopen jaar een omzet van zo'n 475 miljard euro. Daarmee is het wereldwijd nummer 1, een positie die het Amerikaanse bedrijf al een aantal jaren in handen heeft.