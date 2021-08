Winkels met typisch Poolse producten zijn bezig aan een opmars in Nederland. De afgelopen vijf jaar kwamen er meer dan 40 bij, waardoor het er nu bijna 130 zijn. Van de zaken waar je producten uit een specifieke buitenlandse keuken kunt kopen, is de toko nog steeds het best vertegenwoordigd in het Nederlandse straatbeeld, met een aantal van 285.

Dat blijkt uit cijfers van de KVK, die keek naar hoeveel supermarkten en winkels in buitenlandse voedingsmiddelen staan ingeschreven. Het totale aantal supermarkten in Nederland, dus inclusief de Plussen, AH's, Jumbo's en Dirks, komt uit op bijna 6.500.

Over alle landen en regio's bezien, zijn de winkels die Poolse producten aan de man brengen, het sterkst in aantal gestegen. Daarvan zijn er na de toko nu ook het meest.

Volgens het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig ondernemers, bijten de buitenlandse en traditionele supers en delicatessenwinkels elkaar niet. "Het is vaak aanvullend op elkaar", zegt directeur Patricia Hoogstraten. "Soms gaat het om specifiek aanbod. Maar als er hardlopers onder de buitenlandse producten zijn, pikken de Nederlandse supermarkten in de buurt dit vaak snel op."

Dat winkels met een niet-traditioneel aanbod in eten en drinken het goed doen, komt volgens de directeur ook door de brede belangstelling voor de buitenlandse keuken. "Nederlanders zijn ook meer gaan experimenteren met allerlei buitenlandse keukens. En voor die goeie Indische maaltijd, ga je toch even naar de toko."

Bijna twaalfhonderd zaken met specifieke ingrediënten

Behalve veel toko's, zijn er volgens de KVK-cijfers ook bijna honderd supermarkten en andere winkels die ingrediënten verkopen, die zich Aziatisch noemen. En nog eens iets meer dan vijftig die staan ingeschreven als winkel in voedingsmiddelen of supermarkt met typisch Indische producten. Het is maar net hoe een ondernemer de zaak omschrijft.

Winkels en supermarkten met een Turks assortiment zijn met een aantal van 75 goed voor een vierde plek. Surinaamse etenswaar besluit de top vijf met zestig verkooppunten. De KVK tekent bij de cijfers aan dat er meer verkooppunten zijn van producten uit de buitenlandse keuken, maar dat niet iedereen die zich inschrijft, een specifiek land of keuken opgeeft.

In totaal zijn er bijna twaalfhonderd zaken die staan ingeschreven als buitenlandse supermarkt of winkel in buitenlandse voedingsmiddelen. Dat zijn er 5 procent meer dan vijf jaar geleden.