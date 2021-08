De NS heeft over de eerste zes maanden van dit jaar onder de streep een verlies van 25 miljoen euro geleden. Het spoorbedrijf spreekt bij de bekendmaking van de cijfers van een "dramatisch half jaar".

Wel werd nog een positief resultaat geboekt van 389 miljoen euro. Dat is te danken aan de financiële steun van de overheid en een eenmalige meevaller. Zonder dat geld zou het resultaat zijn uitgekomen op ruim 600 miljoen euro negatief.

"In mei vorig jaar maakte NS bekend tot en met 2024 naar verwachting 4,7 miljard aan inkomsten in Nederland mis te lopen. Op dit moment staat de teller al op 2,4 miljard euro minder inkomsten", meldt de vervoerder.

De reizigersaantallen liggen als gevolg van de coronacrisis nog steeds verder onder de normale niveaus. Voor de eerste zes maanden van dit jaar kwamen de reizigersaantallen 35 procent lager uit dan voor corona. Dat is lager dan eerder voorzien en de NS wijt dat aan de in december afgekondigde lockdown, die in de maanden daarna een rol speelde.