In de vakantiemaand juli reisden zo'n drie miljoen passagiers van, naar en via luchthaven Schiphol. Dat zijn er ruim 85 procent meer dan vorig jaar en zo goed als de helft van het aantal reizigers van juli 2019, toen er nog geen coronavirus in de wereld was.

Toen reisden 6,7 miljoen passagiers via de grootste luchthaven van ons land. Het aantal vluchten was vorige maand 35 procent kleiner dan in de eerste zomermaand van 2019.

"Van de 3 miljoen passagiers in juli, hadden 1,3 miljoen reizigers een overstap op Schiphol", laat de luchthaven maandag weten bij de bekendmaking van de aantallen.

"Dit zijn 650.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld." Dat gebeurt zowel bij aankomst als bij vertrek.