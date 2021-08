De Japanse economie, de op twee na grootste ter wereld, groeide in het afgelopen kwartaal met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was een duidelijk herstel na de flinke dip van het kwartaal ervoor, toen de economie met 3,7 procent kromp. Desondanks plaatste de regering in Tokio kanttekeningen bij de stijging, meldt persbureau Reuters maandag.

Een belangrijkere aanjager van de groei is namelijk dat de Japanse consument meer is gaan besteden buiten de deur. En dat betekent dat ze zich minder goed aan de coronaregels houden. In het Aziatische land is de vaccinatiegraad vooralsnog laag, waardoor de naleving van contactbeperkende maatregelen extra belangrijk is.

"Ik heb gemengde gevoelens bij dit economische resultaat. Het laat zien dat de consumptie van huishoudens sterk is, ondanks de beperkingen van de noodtoestand", zei minister van Economische Zaken Yasutoschi Nishimura tegen diverse verslaggevers. In het land is de noodtoestand van kracht vanwege het grote aantal besmettingen.

De Japanners zijn niet optimistisch over het huidige kwartaal. Door het oplopen van het aantal nieuwe besmettingen blijven de restricties gelden, wat negatieve gevolgen heeft voor het economische herstel van het land.

Weliswaar vonden deze zomer de Olympische Spelen plaats in Japan, maar die zullen weinig invloed op de economie hebben gehad. Vanwege de pandemie mochten er geen toeschouwers bij de sportwedstrijden aanwezig zijn. Alleen officials, sporters en verslaggevers waren welkom. Daardoor waren de extra inkomsten voor bijvoorbeeld de horeca en de reisbranche beperkt.

Indonesië heeft goede hoop op herstel in 2022

Ook Indonesië kampt met de economische gevolgen van de pandemie. Weliswaar kwam het land afgelopen kwartaal uit een recessie, maar een nieuwe golf van besmettingen remt die groei.

Desondanks heeft de regering van het Zuidoost-Aziatische land goede hoop op herstel in het komend jaar. De Indonesische regering kwam maandag met het budget voor 2022 en daarin is het doel opgenomen om de economie volgend jaar met zo'n 5 procent te laten groeien.

Dat is hoger dan het doel voor dit jaar, dat op een groei van tussen de 3,7 en 4,5 procent staat. In het afgelopen jaar slonk de Indonesische economie met 2,1 procent. Het was de eerste krimp sinds 1998, toen het land werd getroffen door een economische malaise waar grote delen van Zuidoost-Azië last van hadden.