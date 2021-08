Aan het einde van het tweede kwartaal stond er een recordaantal van 327.000 vacatures open, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Dat komt doordat er in het afgelopen kwartaal 82.000 vacatures bij kwamen, de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal sinds 1997. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt verder toegenomen.

In het tweede kwartaal van dit jaar stonden er tegenover elke honderd werklozen 106 vacatures. Dat is voor het eerst sinds het CBS in 2003 begon met het meten van de spanning op de arbeidsmarkt. En er werden meer records gebroken.

Zo kwamen er in de loop van het tweede kwartaal 374.000 nieuwe openstaande vacatures bij. Dat is een toename van 92.000 en een ruimte verbetering van het oude record (316.000). Gedurende het kwartaal werden 292.000 van die vacatures ook weer vervuld.

De meeste vacatures staan nu open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Dat de horeca vanwege de heropening naarstig op zoek is naar personeel, is ook terug te zien in de cijfers. Het aantal openstaande vacatures verdubbelde van kwartaal op kwartaal naar 27.000.

Het aantal werklozen daalde voor het derde kwartaal op rij en nam het afgelopen kwartaal af met 27.000. Hierdoor is het aantal werklozen gedaald tot 307.000. De groep langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer op banenjacht zijn, nam daarentegen toe van 69.000 in het tweede kwartaal van 2020 tot 90.000 in het afgelopen kwartaal.