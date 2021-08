Het is nog maar de vraag of de Open Huizen Dag van makelaarsvereniging NVM in de oude vorm terugkeert. De laatste drie edities gingen als gevolg van het coronavirus al niet door en de NVM zet nu ook een streep door de tweede editie van dit jaar.

De Open Huizen Dag, die al bijna twintig jaar bestaat, bracht voor de coronacrisis duizenden mensen op de been, die al dan niet met serieuze koopplannen een kijkje namen in huizen die te koop stonden. De NVM experimenteert nu op 2 oktober met een nieuwe vorm, vertelt een woordvoerder van de makelaarsvereniging.

"We vonden het niet passend om, nu we nog steeds te maken hebben met corona, mensen de deuren open te laten zetten voor vreemden. Bovendien is er sprake van enorme krapte op de huizenmarkt", aldus de woordvoerder. Daardoor zouden heel veel mensen op een van de schaarse te koop staande huizen kunnen afkomen.

Volgens de NVM hebben zowel kopers als verkopers wel veel vragen over bepaalde huizen en bijvoorbeeld de waarde. Daarom kunnen in de nieuwe opzet geïnteresseerden een gratis en vrijblijvende afspraak maken met een makelaar. Dat kan online of bij mensen thuis, op de Open Huizen Dag.

Of de oude vorm van de populaire 'gluren bij de burendag' nog terugkomt, kan de NVM-woordvoerder nog geen uitsluitsel over geven. "Dat ligt nog open. We proberen het nu met deze nieuwe vorm en zullen dat na 2 oktober evalueren en dan beslissen."