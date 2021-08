Nederlanders bestellen sinds het begin van de coronacrisis veel meer op internet en laten ook regelmatig eten bezorgen. Dat heeft een enorme impact op de boekensector. Doordat er zo'n grote vraag naar verpakkingspapier is, moeten drukkerijen veel langer wachten op papier. Daardoor kan het gebeuren dat bepaalde titels even niet leverbaar zijn, schrijft de NOS maandag.

Pizzadozen en verzenddozen zijn sinds het begin van de pandemie niet aan te slepen. En dat is te merken bij uitgeverijen. Normaal gesproken moeten die een paar weken wachten op een papierbestelling, maar nu is dat een paar maanden, zeggen verschillende uitgeverijen tegen de NOS.

Ook Mark Beumer, directeur van uitgeverij De Bezige Bij, merkt dat de vraag naar papier groot is. "Onze drukkerij heeft ons de afgelopen maanden gewaarschuwd dat het moeilijker is om aan papier te komen", zegt hij tegen NU.nl.

"Normaal gesproken duurt het een week om een boek te drukken, maar nu is dat drie weken. En je wilt niet dat titels uit de bestsellerlijst verdwijnen omdat ze niet leverbaar zijn." Boeken die niet leverbaar zijn, kunnen immers ook niet verkocht worden.

'Soms wordt het spannend'

De Bezige Bij is tot nu toe niet zonder boeken komen te zitten. "We houden het scherp in de gaten en bestellen wat eerder dan normaal een nieuwe oplage", zegt Beumer.

"Toch is het soms spannend. We houden het liefst van onze goedlopende titels minimaal voor een week voorraad aan. Maar het komt nu soms voor dat het bijna op een dag aankomt: dan komt de herdruk precies aan op de dag dat de laatste exemplaren uit onze voorraad richting de boekhandel gaan."

Ondertussen worstelt het CPNB, organisator van landelijke boekencampagnes, met het volgende probleem. Het bureau heeft al flink wat papier besteld om de 600.000 Boekenweekgeschenken te drukken. Maar nu heeft het een andere zorg, zegt een woordvoerder tegen de NOS: genoeg karton vinden om alle boeken naar de boekhandels en bibliotheken te brengen.