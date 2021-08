Tesla wil dat Robyn Denholm, de huidige voorzitter van de raad van bestuur, op haar post blijft. Daarmee zijn geruchten dat topman Elon Musk de positie weer zou innemen van de baan. Denholm werd aangetrokken als voorzitter nadat Musk die functie moest opgeven als gevolg van een schikking met beurstoezichthouder SEC.

De waakhond pakte Musk in 2018 aan nadat hij op Twitter had gezegd Tesla van de beurs te willen halen en daar ook de fondsen al voor te hebben, terwijl dat niet zo was. Musk moest ook een boete betalen en mocht niet meer beursgevoelige informatie twitteren. Ook moest gedurende drie jaar een onafhankelijke voorzitter aangesteld worden. Die periode eindigt later dit jaar, waardoor er gespeculeerd werd of Musk weer voorzitter zou kunnen worden.

"Wij geloven dat mevrouw Denholm specifieke kwaliteiten bezit die haar geschikt maken tot lid van het bestuur alsook de voorzitter ervan", valt te lezen uit een verklaring die het bedrijf vrijdag gaf. Tesla benoemde daarnaast Denholms leiderschapservaring en haar financiële en boekhoudkundige expertise. Er vertrekt wel een ander lid van het bestuur, Antonio Gracias, oprichter van een private-equitybedrijf. Zijn vertrek was al gepland. Tesla wil hierna het bestuur niet meer uit negen maar uit acht leden laten bestaan.

Musk kreeg er in maart nog wel een andere titel bij. Hij werd door Tesla benoemd tot 'Technoking of Tesla'. Verder werd financieel directeur Zachary Kirkhorn van de fabrikant van elektrische auto's benoemd tot 'King of Coin'. Er zijn geen details genoemd over de opmerkelijke titels. Musk en Kirkhorn blijven daarnaast de gewone titels behouden van bestuursvoorzitter (CEO) en financieel directeur (CFO) van Tesla.

Mogelijk hadden de titels iets te maken met de investering van 1,5 miljard dollar die Tesla heeft gedaan in bitcoins en de bekendmaking dat het bedrijf de digitale munten ging accepteren als betaalmiddel. Daarvan is het bedrijf intussen teruggekomen, Musk twitterde dat Tesla pas weer bitcoin accepteert als de digitale munt meer op groene stroom gaat draaien.