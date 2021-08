Het aantal auto's dat deze zomer voorzien is van winterbanden ligt dit jaar hoger dan vorig jaar, blijkt zaterdag uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG. Het onderzoek laat zien dat 16.000 meer personenauto's op winterbanden rijden vergeleken met vorig jaar.

BOVAG zag relatief iets meer personenauto's op winterbanden dan vorig jaar. Waar de brancheorganisatie vorig jaar bij 5.3 procent van de voertuigen winterbanden herkende, ligt dat percentage dit jaar op 5.4 procent.

Een mogelijke reden daarvoor is de coronapandemie, waardoor Nederlanders minder de weg op gingen en de noodzaak voor een bandenwisseling afnam. Anderzijds is er in Nederland ook geen wetgeving die het gebruik van winterbanden in de zomer verbiedt.

Daarnaast zijn er simpelweg meer personenauto's in Nederland dan vorig jaar: het totale wagenpark nam in een jaar tijd toe met 135.000 naar een kleine 9,1 miljoen personenauto's.

Door de combinatie van het grotere aandeel personenauto's met winderbanden en het feit dat Nederland meer auto's telde, nam het aantal winterbandgebruikers toe van 475.000 in 2020 naar 491.000 deze zomer. Een stijging van 16.000 personenauto's.