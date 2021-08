Een op handen zijnde staking bij Escondida, de grootste kopermijn ter wereld in Chili, is afgewend. Het is de belangrijkste vakbond, die duizenden werknemers vertegenwoordigt, gelukt een nieuwe cao af te sluiten met mijnbouwbedrijf BHP Group. Volgens de vakbond is een door het bedrijf voorgestelde nieuwe cao "nagenoeg unaniem" toegezegd. De prijs van koper stond de afgelopen weken onder druk als gevolg van de mogelijke staking.

Details over de nieuwe cao zijn niet bekendgemaakt, behalve de looptijd van 36 maanden. Volgens lokale media krijgt elk vakbondslid een bonus, boven op andere voorzieningen. Medewerkers van de Escondida-mijn hadden eerder al gevraagd om een eenmalige bonus voor hun werk tijdens de coronacrisis.

Eerder waren werknemers het nog niet eens met een loonvoorstel van BHP. De partijen hebben maanden gesproken. Toen ze er niet uit leken te komen, werd eind juli een staking aangekondigd. In 2017 leidde een staking van bijna anderhalve maand tot een verlies van honderden miljoenen dollars voor BHP.

Chili is met 5,6 miljoen ton koper per jaar 's werelds grootste koperproducent en goed voor bijna een derde van de koperproductie wereldwijd. China is de belangrijkste afnemer van koper ter wereld. Beleggers hielden de ontwikkeling van de koperprijs al scherp in de gaten, vanwege een terugval in de industriële productie in China door de coronacrisis.