Tesla-topman Elon Musk hoopt in oktober te beginnen met het bouwen van auto's in de gloednieuwe fabriek in Duitsland. Dat zei Musk vrijdag toen hij op bezoek was bij onze oosterburen. Tesla heeft nog altijd niet de juiste papieren om de productie te starten.

De bekende topman mikt zijn pijlen dus op de herfst, veel later dan eerder gepland. Tesla wilde eigenlijk in juli al beginnen met het maken van auto's in een eigen fabriek op het Europese continent, maar een aantal rechtszaken van natuurorganisaties en ontbrekende documenten leidden tot vertraging.

"We kijken ernaar uit om groen licht te krijgen om onze eerste auto's te maken in deze Gigafactory, hopelijk in oktober als het meezit", zei Musk vrijdag. De topman werd bij het bezoek vergezeld door Duitse politicus Armin Laschet, die partijgenoot en huidige bondskanselier Angela Merkel hoopt op te volgen na de verkiezingen volgende maand.

Laschet bedankte Musk bij de rondleiding door de fabriek voor zijn investering in Duitsland. De politicus zei dat hij het risico op rechtszaken van actiegroepen in de toekomst wil verminderen, om zo te voorkomen dat bedrijven als Tesla hun investeringen meenemen naar een ander land.