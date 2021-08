De opkomst van de deltavariant in de Verenigde Staten leidt tot angst onder consumenten, blijkt uit cijfers van de Universiteit van Michigan waar persbureau Reuters over schrijft. Het consumentenvertrouwen, het vertrouwen van mensen in de huidige en toekomstige staat van de economie, zakte naar het laatste niveau in tien jaar.

De daling is onverwacht: economen hadden namelijk verwacht dat de index op 82,1 punten zou blijven steken, hetzelfde niveau als eind juli. Begin augustus rolde er echter een flink lager getal uit: 70,2 punten. De daling in het sentiment behoort tot de drie grootste van de afgelopen vijftig jaar. Alleen tijdens de financiële crisis en het begin van de coronapandemie vorig jaar werd een vergelijkbare daling ingezet.

De daling is hoogstwaarschijnlijk ingezet door de opkomst van de deltavariant van het coronavirus in de VS. Het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen ligt daar momenteel tegen de 130.000, terwijl dat cijfer een maand geleden rond de 30.000 lag.

Het ingestorte consumentenvertrouwen leidt tot zorgen over het herstel van de Amerikaanse economie. Economen verwachten nog altijd dat deze dit jaar met het hoogste tempo in 40 jaar zal groeien, maar als zorgen onder consumenten leiden tot een daling in de bestedingen van Amerikanen, dan kan het economisch herstel een stuk minder indrukwekkend worden.