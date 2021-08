Discotheken en nachtclubs mogen voorlopig hun deuren nog niet openen. Op zijn vroegst gebeurt dat pas op 1 november. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de coronapersconferentie.

Het is in clubs en disco's niet mogelijk 1,5 meter afstand te houden, stelt het demissionaire kabinet. Het kabinet hoopt dat de anderhalvemeterregel vanaf 20 september niet meer hoeft te gelden voor de meeste plekken in de samenleving. Maar ook als de afstandsregel vervalt, blijft de nachtelijke horeca dicht.

Aan het begin van de zomer was de nachthoreca kortstondig open. Het aantal besmettingen liep echter snel weer op, waarna de disco's en nachtclubs de deuren weer moesten sluiten.

Of de clubs daadwerkelijk op 1 november weer open mogen, is nog maar de vraag. Dit hangt af van hoe de pandemie zich de komende maanden ontwikkelt. Horecavereniging KHN is niet te spreken over het besluit van het kabinet en kondigt aan naar de rechter te stappen. Als tegemoetkoming voor de nachtclubs en disco's wordt de compensatieregeling voor gemiste omzet verlengd tot na 1 oktober.

Andere horecazaken, zoals restaurants en cafés, mochten de afgelopen maanden wel open zijn en dat blijft zo. De zaken moesten de afgelopen tijd wel om middernacht dicht. Ook die regel blijft de komende tijd van kracht, evenals de verplichte gezondheidschecks.