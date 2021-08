Discotheken en nachtclubs zijn boos dat ze van het kabinet de komende maanden nog dicht moeten blijven. Pas op op zijn vroegst op 1 november mogen de zaken weer open. Horecavereniging KHN spant daarom namens de uitgaansgelegenheden een kort geding aan. Dat meldt de vereniging vrijdag als reactie op het kabinetsplan.

De betreffende clubs moesten bij de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020 de deuren meteen sluiten. Pas ruim een jaar later, op 26 juni, mochten ze weer open. In de dagen erna liep het aantal coronabesmettingen snel weer op en vanaf 10 juli moesten de clubs en disco's weer dicht.

Dat blijft voorlopig zo, maakte het kabinet vrijdagavond bekend tijdens de coronapersconferentie. Het risico op besmettingen zou nog te groot zijn. De clubs zijn het daar niet mee eens en willen nu via de rechter afdwingen dat ze wel de deuren mogen openen.

Andere horecazaken, zoals restaurants en cafés, mochten de afgelopen maanden wel open zijn en dat blijft zo. De zaken moesten de afgelopen tijd wel om middernacht dicht. Ook die regel blijft de komende tijd van kracht, evenals de verplichte gezondheidschecks.