De Nederlandse overheid vergoedt tot 90 procent van de onverzekerbare schade aan woningen en inboedels door de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant van afgelopen maand. Dat maakt het kabinet vrijdag bekend na afloop van de ministerraad. Door de wateroverlast liepen huizen, winkels en bedrijven onder water, raakten auto's zwaar beschadigd en moesten mensen uit voorzorg zelfs hun huis verlaten.

Het kabinet spreekt van een "ruimhartige" uitwerking van de zogeheten Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Deze wet werd in werking gesteld toen de wateroverlast officieel tot een ramp werd benoemd. Het kabinet bepaalde vrijdag hoe de tegemoetkoming eruit komt te zien.

Huishoudens met onverzekerbare schade aan hun eigen woning kunnen tot 90 procent van de schade vergoed krijgen. Ook onvermijdbare schade aan de inboedel wordt tot maximaal 90 procent vergoed, met een maximum van 36.000 euro. Verder neemt de Staat tot 65 procent van de kosten op zich om een woning op te ruimen en voor de zogeheten bereddingskosten, kosten die je maakt om verder schade te voorkomen na een ramp.

Ondernemers bij wie de onverzekerbare schade aan bijvoorbeeld een pand of voorraad boven de 6.014 euro (eigen risico) ligt, krijgt 65 procent van schade vergoed. Schade boven het bedrag van 17.183 euro wordt volledig vergoed.

Indirecte schade, zoals omzetverlies, wordt niet vergoed door de Wts. Het kabinet laat weten in gesprek te gaan met lokale besturen en ondernemersverenigingen om te kijken of ze daar nog maatregelen voor kunnen treffen. "Wij zitten nu anderhalf jaar in de coronacrisis en dan komt dit er nog eens overheen. Dat is voor veel ondernemers een soort knock-outdreun", zei demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag over deze mogelijke extra maatregelen.

Ondernemers met omzetderving kunnen wel aanspraak maken op steunmaatregelen als loonsteun NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

