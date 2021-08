Verzekeraars zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het afhandelen van schademeldingen in Limburg na de wateroverlast van vorige maand. Volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars zijn er in totaal zo'n dertienduizend meldingen binnengekomen. Interpolis en Nationale-Nederlanden (NN), die beide zo'n tweeduizend claims hebben binnengekregen, zeggen rond de 35 procent van hun schademeldingen te hebben afgehandeld.

De schade die inwoners en bedrijven hebben opgelopen door de overstromingen loopt volgens een woordvoerder van Interpolis sterk uiteen. "Er kan bijvoorbeeld een klein beetje water zijn binnengelopen of een beetje lekkage zijn ontstaan door de heftige regen, maar in sommige gevallen stond het water ook 1,5 tot 2 meter hoog".

Die kleine schademeldingen worden het snelst afgehandeld, maar bij de grotere zal het nog even duren. "Mensen met veel waterschade zijn in sommige gevallen nu nog bezig met het drogen van hun huis. Dan heb je wel in kaart wat er kapot en kwijt is, maar wat de totale schade is, is lastig te bepalen", aldus de Interpolis-woordvoerder. Dat drogen alleen al kan in de ergste gevallen nog een maand duren.

In totaal hebben verzekeraars Interpolis en NN respectievelijk 1.750 en ongeveer 2.000 schademeldingen binnengekregen. Het Verbond van Verzekeraars, de koepelorganisatie, schatte het aantal schademeldingen een aantal weken terug op zo'n dertienduizend. De meeste claims kwamen uit Valkenburg aan de Geul.