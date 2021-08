Het aantal boekingen bij overnachtingsplatform Airbnb was afgelopen kwartaal weer bijna op hetzelfde niveau als voor de uitbraak van de pandemie. Dat blijkt uit cijfers over het tweede kwartaal. Wel verwacht Airbnb dat de verspreiding van de deltavariant in de zomermaanden roet in het eten gooit.

Tussen begin april en eind juni werden bij het platform 83,1 miljoen boekingen gedaan. Dat was 1 procent minder dan in dezelfde periode twee jaar geleden. De inkomsten waren met ongeveer 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) afgelopen kwartaal zelfs 10 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019.

In de Verenigde Staten, de thuismarkt van Airbnb, boekte het bedrijf afgelopen kwartaal zelfs een record. Op één nacht waren er meer dan vier miljoen mensen die bij een Amerikaanse Airbnb-locatie sliepen. Dat aantal was nog niet eerder bereikt. De positieve boekingscijfers komen vooral door de opheffing van reisbeperkingen in veel landen.

Ondanks de stijgende boekingscijfers moest het bedrijf nog altijd rode cijfers schrijven in het tweede kwartaal, met een verlies van 68 miljoen dollar. Dat was nog altijd fors beter dan de honderden miljoenen dollars die het bedrijf in de vergelijkbare periodes in 2019 en 2020 tekort kwam.

De opkomst van de deltavariant van COVID-19 zorgt wel dat de verwachtingen voor het huidige kwartaal minder rooskleurig zijn. Airbnb denkt dat tussen begin juli en eind september minder boekingen worden gedaan dan in vergelijkbare periodes vóór de pandemie. Eerder kwamen concurrenten Expedia en Booking.com al met soortgelijke verwachtingen.