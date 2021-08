De Europese Commissie (EC) heeft 24,9 miljard euro aan Italië overgemaakt. Daarmee kunnen de Italianen de zwaar getroffen economie van het land herstellen, schrijft de EC vrijdag. Het gaat onder meer om het betalen van projecten voor verduurzaming van vervoer en digitalisering bij bedrijven.

Het door de pandemie zwaar getroffen EU-land kan in totaal 191,5 miljard euro uit het fonds tegemoetzien, waarvan 68,9 miljard aan subsidies en 122,6 miljard aan gunstige leningen.

Italië is daarmee, in absolute cijfers, de grootste ontvanger van steun uit het herstelfonds dat de 27 EU-regeringsleiders vorig jaar op poten hebben gezet. Ze spraken toen af dat ten minste 37 procent van het geld aan klimaatmaatregelen moet worden besteed, en 20 procent aan digitalisering.

Eerder deze week ontving Griekenland 4 van de 30,5 miljard euro die voor het land beschikbaar is. Eerder deze maand kregen België, Portugal en Luxemburg als eerste EU-landen geld overgemaakt.

Sinds april hebben 25 lidstaten hun herstelplannen ingeleverd bij de EC. Nederland en Bulgarije zijn de enige landen die dat nog niet hebben gedaan. Den Haag wil wachten tot er een nieuwe regering is.

In ruil voor de Europese steun moeten de landen allerlei hervormingen doorvoeren om hun economieën te versterken. Naast verduurzaming en digitalisering betreft het ook aanpassingen in het belastingstelsel of de arbeidsmarkt. Voor de uitvoer van de plannen zijn tijdschema's afgesproken met de EC. Uitbetalingen van volgende bedragen zijn gekoppeld aan het nakomen van de afspraken.