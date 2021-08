De Volksbank heeft oude bekende Gerard van Olphen aangesteld als president-commissaris, meldt de bank vrijdag. Hij volgt per direct Jan Rutte op, die eerder dit jaar al had laten weten te willen vertrekken. Van Olphen was eerder al topman van SNS Reaal, het bedrijf dat door de overheid gered werd tijdens de financiële crisis en uiteindelijk uitmondde in de Volksbank.

"Ik ben zeer verheugd dat Gerard van Olphen mij als voorzitter van de raad van commissarissen opvolgt", zegt Rutte in een verklaring. "Hij brengt ruime bestuurlijke ervaring en uitgebreide kennis van de financiële sector met zich mee. Met een gerust hart kan ik het stokje nu overdragen."

Dat brok aan ervaring is nodig, want het afgelopen jaar was turbulent voor de Volksbank. De staatsbank verloor binnen een jaar drie directieleden: oud-topman Maurice Oostendorp ging met pensioen, CFO Pieter Veuger werd ontslagen en ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven vertrok.

De terugkomst van Van Olphen werd bekendgemaakt op de dag waarop ook de halfjaarcijfers werden gepresenteerd. De staatsbank zag het aantal mensen met een betaalrekening én het totale spaargeld toenemen, maar aan de andere kant de winst met 11 procent dalen tot 94 miljoen euro. De lagere winst is volgens de bank te wijten aan het lagerenteklimaat.