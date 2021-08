Autofabrikant Tesla heeft in de Duitse deelstaat Brandenburg een subsidie van 8,1 miljoen euro gekregen. Dit tot grote onvrede van slachtoffers van het communisme in het oosten van Duitsland; de subsidie wordt namelijk verstrekt uit een trustfonds dat het geld beheert dat nog over is van het voormalige communistische regime.

Tesla krijgt de subsidie voor infrastructuurkosten die komen kijken bij Tesla's 'gigafabriek' die buiten Berlijn wordt gebouwd.

UOKG, een vereniging die de belangen van slachtoffers van het communisme in Oost-Duitsland behartigt, zegt blij te zijn met de bouw van de fabriek, maar vraagt zich af waarom "de overheid in Brandenburg de op twee na rijkste man ter wereld (Tesla-baas Elon Musk, red.) moet helpen" met geld dat is afkomstig is van het communistische regime.

De voorzitter van de groep, Dieter Dombrowski, oppert dat het geld ook gebruikt had kunnen voor scholen, verzorgingstehuizen, kinderopvang of herdenkingsmonumenten voor slachtoffers van het communistische regime.

De timing van de subsidie is bovendien enigszins wrang, vindt de groep. Vrijdag is het zestig jaar geleden dat de bouw van de Berlijnse Muur begon, waarmee het communistische en het democratische deel van de stad werden gescheiden en ten minste 140 Oost-Duitsers werden vermoord toen zij probeerden naar het westelijke deel te vluchten.

Ook Katharine Slalina van oppositiepartij Die Linke in Brandenburg bekritiseert het besluit. "Het is niet juist dat multimiljardair Musk de risico's van zijn project op de schouders van de gemeenschep legt, maar de winst voor zichzelf houdt."

Tesla heeft nog niet gereageerd op het besluit.