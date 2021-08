Entertainmentconcern Disney heeft afgelopen kwartaal het aantal abonnees van zijn streamingdienst Disney+ opnieuw sterk zien groeien. Daardoor lukte het om weer een kwartaalwinst in de boeken te zetten, meldt het bedrijf donderdag. In de vergelijkbare periode vorig jaar dook Disney nog diep in de rode cijfers.

Het Amerikaanse entertainmentconcern profiteerde ook dat het zijn parken verspreid over de wereld weer kon openen na eerdere coronasluitingen.

In april, mei en juni trok Disney+ welgeteld 12,4 miljoen extra abonnees, waardoor het totaal op 116 miljoen kwam. Er werden ook weer diverse nieuwe films en series toegevoegd. Zo bracht Disney Raya and the Last Dragon naar de dienst, evenals The Mysterious Benedict Society en Star Wars: The Bad Batch.

Analisten hadden niet verwacht dat Disney zoveel nieuwe klanten aan zich zou kunnen binden. Zij rekenden in doorsnee op een totaal van ongeveer 113 miljoen. Omdat de coronalockdowns in veel landen werden opgeheven waren mensen minder aan huis gekluisterd. Bij een rivaal als Netflix zwakt de abonneeaanwas daardoor de laatste tijd duidelijk af.