ITV moet John de Mol 125 miljoen euro meer betalen voor de overname van Talpa Media dan het Britse mediaconcern eerder had voorzien. Dat is eind juli bepaald in een arbitragezaak nadat de twee partijen er samen niet uitkwamen, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) donderdag.

De Mol verkocht zijn productiehuis Talpa Media al in 2015 aan de Britten. Het volledige bedrag was toen echter nog niet vastgesteld. In eerste instantie leverde de verkoop De Mol 500 miljoen euro op, maar daar kon in totaal nog eens 600 miljoen euro bovenop komen, afhankelijk van de financiële resultaten en de blijvende creatieve betrokkenheid van De Mol bij het bedrijf.

Laatstgenoemde bedrag zou - afhankelijk van die resultaten - in drie fases worden overgeboekt: eerst 100 miljoen, daarna 400 miljoen, en tot slot nog eens 100 miljoen.

De eerste 100 miljoen euro schreven de Britten netjes over in 2017. Van de laatste 100 miljoen zag De Mol zelf af, omdat hij vroegtijdig vertrok bij Talpa. Maar het bedrag van 400 miljoen euro, of een deel daarvan, had begin 2020 uitgekeerd moeten worden, maar daar ontstond onenigheid over.

ITV schatte zelf op basis van de resultaten in dat het maar 173 miljoen euro hoefde te betalen, maar dat vond de verkopende partij te weinig en dus werd er een externe arbiter ingeschakeld. En die deed eind juli dus uitspraak: ITV moet nog zo'n 300 miljoen euro betalen, waarmee het volledige overnamebedrag op ongeveer 900 miljoen euro komt.

"Ik had niet anders verwacht", laat Pim Schmitz, CEO van Talpa Network, aan het FD weten.