Bijna een op de vier ondernemers had begin juli last van een tekort aan personeel, blijkt vrijdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het personeelstekort werd met name in de horeca gevoeld: daar lag het gebrek aan mensen bijna drie keer boven het langjarig gemiddelde.

Het personeelstekort is niet nieuw: de afgelopen weken verschenen al berichten over de toenemende problemen door het gebrek aan arbeidskrachten. Zo reed de NS een aantal weken terug met minder treinen, vloog Transavia op een aantal vluchten zonder bagage en ging de Apple Store in Amsterdam vrijwillig dicht door een gebrek aan mensen.

Uit het onderzoek van CBS blijkt dat 23 procent van de ondervraagde ondernemers last had van het tekort, meer dan het dubbele van het gemiddelde in dezelfde periode in de jaren 2012-2020, aldus het statistiekbureau.

Binnen de zakelijke dienstverlening, waar uitzendbureaus en autoverhuurbedrijven onder vallen, was het aantal ondernemers dat personeelstekort als belangrijkste belemmering ervoer relatief het grootst: 35 procent. In de horeca ligt het dus drie keer boven het langjarig gemiddelde.

Ook uit onderzoek van ABN AMRO blijkt vrijdag dat het personeelstekort groot is. Volgens de bank is 16,5 procent van de vacatures onvervulbaar, en dat is meer dan voor de coronacrisis.

Hoewel de personele problemen dus toenemen, schaadt het 't vertrouwen onder de ondernemers niet. Sterker nog, die bereikte het hoogste niveau sinds het begin van de CBS-meting in 2008. Ook hier wordt de horeca weer uitgelicht: begin juli was het de meest optimistische bedrijfstak van Nederland. De afgelopen vijf kwartalen was de horeca juist steevast de meest sombere tak.