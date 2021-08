De Duitse sportkledingfabrikant adidas verkoopt zijn slecht presterende dochtermerk Reebok aan de Authentic Brands Group (ABG). Dat bedrijf heeft onder meer al kledingmerken Forever 21 en Juicy Couture in handen, evenals rechten op beeltenissen van Amerikaanse iconen Elvis Presley, Muhammad Ali en Marilyn Monroe.

Adidas zette Reebok begin dit jaar al formeel in de verkoop, nadat het meer dan een decennium had geprobeerd om de verkopen van Reebok goed op gang te krijgen. Met de deal is tot 2,1 miljard euro gemoeid, oftewel tot zo'n 2,5 miljard dollar.

Een deel van de overeengekomen prijs is nog aan enkele voorwaarden verbonden, waardoor het precieze bedrag nog niet vaststaat.

Adidas kocht Reebok in 2006 voor 3,8 miljard dollar (ongeveer 3,21 miljard euro). Het versterkte daarmee zijn positie op de Noord-Amerikaanse markt, die toen goed was voor de helft van de wereldverkoop van sportartikelen. Het Duitse sportmerk wilde Reebok in het bijzonder gebruiken om tegen Nike te kunnen concurreren.

Toch bleek het jaren later helemaal niet zo'n goede koop. In 2007 was Reebok goed voor zo'n 25 procent van de totale omzet van adidas, maar deze zomer voor nog maar 6,4 procent.