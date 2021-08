Sinds de horeca weer open is, is de omzetgroei in met name de supermarkten en groentezaken tot stilstand gekomen. Bij de supermarkten loopt de omzet vergeleken met een jaar geleden zelfs terug, de groentewinkels zien de extra inkomsten verdampen. Bij drogisterijen is de heropening van de horeca ook te zien; we geven weer meer geld uit aan persoonlijke verzorging.

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK, die keek naar de verkopen bij de supermarkten en speciaalzaken. "In de loop van mei normaliseerden de inkomsten voor de supermarkten, nu is de groei er helemaal uit en daalt de omzet zelfs", zegt Norman Buysse van GfK.

Vorig jaar noteerden de supermarkten en speciaalzaken nog dikke plussen, toen de horeca voor het eerst de deuren moest sluiten en Nederland aan huis gebonden was. "De bakkers doen het nog steeds goed", ziet Buysse. "Die groeiden minder onstuimig in de eerste coronaperiode, maar die groei lijkt wel duurzamer."

De inkomsten bij de slagers laten een grillig verloop zien. "Ze doen het relatief gezien beter dan de supermarkt, maar de grote groei van vorig jaar is weg. De viswinkel laat het ook enigszins uit de handen glippen." Maar de groentewinkel lijdt duidelijk het meest onder de 'normalisering' van ons eetgedrag.

Aanbiedingen worden weer belangrijker

"We eten niet echt meer of minder gedurende de coronacrisis, alleen wáár we het kopen en eten verschilt", concludeert de GfK-onderzoeker. En hóé we het kopen ook. Op het hoogtepunt van de coronacrisis lieten we niet alleen vaker de boodschappen thuisbezorgen. We gingen ook minder vaak naar de supermarkt, naar minder verschillende winkels en kochten daardoor meer per keer.

"Nu de supermarkten zien dat de omzet terugloopt, worden de aanbiedingen voor supermarkten ook weer belangrijker. Dat valt samen met dat mensen weer naar meer verschillende winkels durven en naar verwachting dus ook op koopjesjacht naar verschillende winkels gaan", zegt Buysse. Daardoor neemt het belang van aanbiedingen alleen maar toe.

Als we blijven thuiswerken komt dat speciaalzaken ten goede

Aan uiterlijke verzorging even we weer meer uit. "Bijvoorbeeld make-up werd sinds vorig jaar minder verkocht, omdat mensen veel minder de deur uitgingen. We zien nu dat de drogisterijen weer meer verkopen op het gebied van persoonlijke verzorging. Ook deodorant en haargel bijvoorbeeld."

Dat de speciaalzaken, over de hele linie, zulke goede zaken deden tijdens de periodes van lockdowns, was volgens de GfK-onderzoeker tweeledig. "Enerzijds om het gemis van de beleving van lekker eten in de horeca te compenseren en anderzijds omdat we thuiswerkten en daardoor ook de kans hadden om naar de speciaalzaak te gaan." Die hanteert doorgaans kortere openingstijden dan supermarkten.

Als we hybride blijven werken, deels thuis deels op kantoor, zou die winst dus behouden blijven. "Maar de toename door het gemis van de horeca, die zal teruglopen."