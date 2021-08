Hoewel de opkomst van de deltavariant de economische groei in met name Aziatische landen in de weg kan staan, denkt oliekartel OPEC dat de vraag naar olie wereldwijd zal blijven groeien. De OPEC-landen blijven erbij dat de dagelijkse vraag naar olie dit jaar met 5,95 miljoen vaten zal stijgen, zo werd in een maandelijks rapport gemeld.

Dat komt neer op een stijging van 6,6 procent, wat gelijk is aan de prognose van een maand eerder. Volgend jaar trekt het brandstofgebruik naar verwachting met nog eens gemiddeld 3,3 miljoen vaten per dag aan, aldus OPEC.

De OPEC verhoogde ook zijn prognose voor de groei van de wereldeconomie in dit jaar van 5,5 procent naar 5,6 procent. Volgens het kartel zal de impact van de pandemie ondanks "aanzienlijke onzekerheden" binnen de perken blijven. De vooruitzichten voor 2022 werden eveneens met 0,1 procentpunt verhoogd tot 4,2 procent.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) denkt juist dat de economische groei in met name Aziatische landen zal afzwakken en dat daardoor de vraag naar olie zal afnemen. In juni bedroeg de vraag 3,8 miljoen vaten olie per dag, maar daarna zakte die in. Het IEA denkt dat de vraag in de tweede jaarhelft uitkomt op 3,25 miljoen vaten per dag. Voor 2022 verwacht het IEA nu een overschot aan olie als de OPEC+-landen vasthouden aan hun productieverruiming.

De landen van de OPEC en bondgenoten, waaronder Rusland (OPEC+), waren eerder overeengekomen de productie van ruwe olie met tien miljoen vaten per dag te verminderen om de prijzen te stutten. Dat kwam neer op ongeveer 10 procent van de wereldwijde vraag. De beperkingen werden doorgevoerd toen de mondiale energievraag tijdens de coronacrisis inzakte.

De landen hebben intussen de productie geleidelijk verhoogd. In juli was de verlaging teruggebracht tot ongeveer 5,8 miljoen vaten per dag. Tijdens een bijeenkomst in juli werden de leden van OPEC+ het eens over een verhoging van de productie vanaf augustus.