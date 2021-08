De Britse economie was afgelopen kwartaal 4,8 procent groter dan het kwartaal ervoor. Dat kwam onder meer door de heropening van de horeca, waarbij in juni werd geprofiteerd van het EK voetbal, meldt het Britse statistiekbureau ONS. Ondanks de groei is de economie in het VK nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.

De Britten versoepelden de coronarestricties in het tweede kwartaal. Daardoor groeiden vrijwel alle belangrijke onderdelen van de economie: de dienstensector, de industrie en de bouw. Alleen de handel deed het minder goed.

"Door de heropening van de horeca, Euro 2020 en de heropening van niet-essentiële winkels in het tweede kwartaal van 2021, stegen de inkomsten voor overnachtingsplekken en eetgelegenheden met 87,8 procent", aldus het bureau in een toelichting. Vooral de uitgaven van de Britse consument zorgden dat de economie een flinke boost kreeg.

Daarmee zijn de Britten nog niet uit het coronadal gekropen. In het tweede kwartaal was de economie nog altijd 4,4 procent kleiner dan aan het einde van 2019.