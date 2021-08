Rabobank zette in de eerste helft van 2021 een winst van maar liefst 2,16 miljard euro in de boeken. Toch vreest de bank nog steeds voor de gevolgen van een economische naschok, zodra het kabinet het coronasteunpakket voor het bedrijfsleven afbouwt. Dat meldt topman Wiebe Draijer donderdag in het halfjaarverslag.

Aan het begin van de pandemie was er de vrees dat veel bedrijven failliet zouden gaan. Mede door steunmaatregelen van het kabinet bleef het aantal faillissementen juist historisch klein. Daardoor waren er weinig bedrijven die hun lening bij de Rabobank niet meer konden terugbetalen.

Maar volgens de huidige kabinetsplannen eindigen de steunmaatregelen eind september. Draijer houdt er rekening mee dat dan alsnog relatief veel bedrijven failliet gaan. En dat kan gevolgen hebben voor de bank.

"Het beëindigen van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid in de tweede helft van het jaar kan ervoor zorgen dat er financiële problemen ontstaan bij een aantal klanten", aldus de Rabo-topman. Ook wijst Draijer op de mogelijkheid dat er nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan, wat het economisch herstel bemoeilijkt.

Toch ziet Rabobank ook positieve ontwikkelingen. Zo blijkt uit transactiegegevens dat consumenten meer zijn gaan uitgeven. Ook zijn er diverse bedrijfstakken, waaronder de agrarische sector, die herstel laten zien.

Al met al was het voor de bank een prima eerste jaarhelft. De inkomsten stegen van 5,2 miljard euro vorig jaar naar 6,1 miljard dit jaar. De winst groeide nog veel harder: 227 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar, tegenover 2,16 miljard in het afgelopen half jaar.

De omzet en de winst zijn vooral gegroeid door het economisch herstel. Ook speelde mee dat de bank minder geld opzij hoefde te leggen voor de stroppenpot en dat het bedrijf goede rendementen pakte op zijn beleggingen.