Zodra de reisbeperkingen in Europa werden versoepeld, zag reisgigant TUI de vraag omhoog schieten. Sinds mei kreeg de touroperator er anderhalf miljoen boekingen bij. Het zijn vooral de Europeanen op het vasteland die de koffers in georganiseerd verband pakken. De Britten zijn nog niet massaal aan het boeken geslagen.

"De vraag en het aantal boekingen dat we hebben gezien aan het begin van het zomerseizoen zijn bemoedigend", zegt TUI-CEO Fritz Joussen bij de presentatie van de cijfers over de maanden april, mei en juni, het derde kwartaal van het gebroken boekjaar. Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis kwam er weer meer geld binnen dan eruit ging.

"Als we weer gewoon mogen ondernemen, zijn we ook succesvol", zegt Joussen, verwijzend naar de door de overheden opgelegde reisrestricties. Voor de zomer turfde TUI meer dan vier miljoen boekingen. De Britten mochten volgens de touroperator sinds medio vorige maand weer op pad, dat zou terug te zien moeten zijn in de cijfers over het volgende kwartaal.

De Balearen, waartoe ook Mallorca behoort, en de Griekse eilanden, en dan met name Kreta en Rhodos, zijn de populairste bestemmingen bij de TUI-klanten. Ook kiezen veel mensen voor een vakantie in eigen land en zijn cruises weer in trek.