Olie- en gasconcern Shell betaalt gemeenschappen in het zuiden van Nigeria een schadevergoeding van omgerekend ruim 95 miljoen euro vanwege olielekkages in 1970. De compensatie werd jaren terug al vastgesteld door de rechter en wordt nu ook daadwerkelijk uitbetaald.

Shell benadrukt dat het om lekkages gaat die werden veroorzaakt tijdens de Nigeriaanse burgeroorlog, die duurde van 1967 tot 1970. Volgens een verklaring van het bedrijf gaat het om een moeilijke periode, die heeft geleid tot aanzienlijke schade aan de gas- en olie-infrastructuur in de Nigerdelta.

Shell zegt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de lekkages te aanvaarden. Het bedrijf voegt eraan toe dat de betreffende locaties volledig gesaneerd zijn.

Het Brits-Nederlandse bedrijf kampt al jaren met problemen door lekkages en diefstal in het grootste olieproducerende land van Afrika. Over de impact op het milieu als gevolg daarvan vinden al jaren rechtszaken plaats.

Eerder dit jaar oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de Nigeriaanse Shell-dochter enkele boeren in het land een schadevergoeding moet betalen. De Nigerianen verweten Shell dat hun dorpen in de Nigerdelta vrijwel onleefbaar zijn geworden door olievervuiling. Doordat de grond onbruikbaar werd en visgebied verloren ging, verloren ze ook hun middelen van bestaan.