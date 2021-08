Topambtenaren van de Amerikaanse regering willen dat oliekartel OPEC en een aantal andere olieproducerende landen, verenigd in de OPEC+, meer olie uit de grond gaan halen. Een hogere olieproductie zou een stijging van de benzineprijzen voorkomen en daarmee de wereldeconomie sneller doen herstellen.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan bekritiseerde 's werelds grootste olieproducenten, waaronder Saoedi-Arabië. Volgens hem wordt er door de landen onvoldoende ruwe olie geproduceerd in de nasleep van de coronacrisis. Hij sprak van een cruciaal moment in het wereldwijde herstel. "Dan is dit gewoon niet genoeg", zei hij in een verklaring.

De benzineprijzen in de VS liggen aan de pomp rond de 3,18 dollar (2,71 euro) per gallon (bijna 3,8 liter). Dat is ruim een dollar meer dan vorig jaar rond deze tijd, aldus de American Automobile Association.

De Amerikaanse boodschap onderstreepte ook de nieuwe dynamiek tussen Washington en de OPEC. President Joe Bidens voorganger Donald Trump had juist gedreigd militaire steun aan OPEC-leider Saoedi-Arabië in te trekken vanwege de productie, die volgens hem te hoog was en nadelig was voor Amerikaanse oliewinbedrijven.

Het streven van de regering-Biden naar lagere brandstofprijzen staat ook haaks op pogingen om wereldwijd een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Daarbij willen de Verenigde Staten de economie minder afhankelijk laten zijn van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan moet worden ingezet op schonere energiebronnen en elektrificatie.

OPEC+-landen bespreken olieproductie op 1 september

De landen van de OPEC en bondgenoten, waaronder Rusland (OPEC+), waren eerder overeengekomen de productie van ruwe olie met tien miljoen vaten per dag te verminderen om de prijzen te stutten. Dat kwam neer op ongeveer 10 procent van de wereldwijde vraag. De beperkingen werden doorgevoerd toen de mondiale energievraag tijdens de coronacrisis inzakte.

De landen hebben intussen de productie geleidelijk verhoogd. In juli was de verlaging teruggebracht tot ongeveer 5,8 miljoen vaten per dag. Tijdens een bijeenkomst in juli is OPEC+ overeengekomen de productie vanaf augustus verder op te voeren. Op 1 september komen de landen bijeen om de situatie te bespreken.