Voormalig bondskanselier Gerhard Schröder van Duitsland heeft kritiek geuit op nieuw beleid van Volkswagen. De voorganger van Angela Merkel zat jarenlang in de raad van commissarissen van de autofabrikant en hij vindt het belachelijk dat er binnenkort geen curryworsten meer worden geserveerd in een van de bedrijfskantines.

Deze week werd duidelijk dat de curryworsten vanaf 20 augustus verdwijnen uit één van de kantines van Volkswagen. Een opmerkelijke stap, want de worsten van Volkswagen zijn - net als de auto's - een begrip. Ze worden sinds de jaren zeventig gemaakt in een speciale Volkswagen-slagerij op het terrein in Wolfsburg, tevens de thuisbasis van de wereldberoemde automaker.

De worsten dienen als ode aan de Duitse cultuur. Bovendien zijn ze erg populair: jaarlijks komen er zeker zeven miljoen worsten uit de eigen fabriek rollen. De automaker heeft meer worsten dan auto's verkocht.

Veel medewerkers zien liever meer vegetarische en veganistische opties op het menu en Volkswagen wil de uitstoot van het bedrijf graag omlaag brengen. Vlees eten draagt bij aan een hogere uitstoot.

Toch vindt Schröder het belachelijk dat de optie in de kantine van het menu verdwijnt. "Als ik nog in het bestuur van Volkswagen zat, was dit niet gebeurd", schrijft hij op LinkedIn. Vegetarisch eten vindt hij goed, hij snapt de noodzaak. "Aber grundsätzlich keine Currywurst?", schrijft hij, waarmee hij zich afvraagt of de worst verbannen moet worden. Zijn conclusie is duidelijk: "Nein!"