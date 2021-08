De veelbesproken transfer van Lionel Messi van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain levert niet alleen de voetballer een extra zakcentje op. De komst van Messi verhoogt de waarde en omzet van PSG en de hele Franse competitie. Maar het is zeker niet zo dat wat de Parijse club extra verdient er bij de Catalanen afgaat, zegt sportmarketeer Chris Woerts.

"Een club is meer dan één speler, Barcelona zal echt wel groot blijven, we moeten het ook weer niet overdrijven", zegt Woerts.

"Zo heeft het stadion van Barcelona, Camp Nou, meer dan twee keer zo veel stoelen als Parc des Princes, waar de Franse club in speelt." Camp Nou telt er 99.354 en het stadion in de Franse hoofdstad 47.929. Messi zal wel zorgen voor een voller stadion.

PSG-clubeigenaar Nasser Al Khelaifi kondigde woensdag bij de presentatie van Messi aan dat hij met de Parijse burgemeester Anne Hidalgo in overleg wil over de uitbreiding van het Parc des Princes. "Elke topclub heeft een stadion voor minimaal 80.000 toeschouwers. Ons stadion is gewoon te klein."

29 Talloze fans in rij bij fanshop PSG voor Messi-shirt

Ziggo zit voor dubbeltje op eerste rij

Volgens Woerts is een aantal zaken van invloed op de waarde van PSG in de periode voor de komst van Messi en erna. "De waarde van de hele Franse competitie gaat omhoog. Er zal meer belangstelling zijn voor de uitzendrechten, zeker in Zuid-Amerika."

Ziggo kocht toevallig twee weken geleden de uitzendrechten voor de Franse Ligue 1 voor de Nederlandse markt. "Zij zitten voor een dubbeltje op de eerste rij", zegt Woerts.

Naast de televisierechten kan PSG extra inkomsten halen uit vriendschappelijke wedstrijden met Messi in de gelederen. "Daar wordt altijd voor betaald. Het zal nu voor andere clubs grof meer worden om Messi naar je stadion te halen", licht Woerts toe.

En dan is er nog de merchandising. Woensdag stonden er al lange rijen voor de fanshops van PSG met supporters die een shirt van Messi wilden kopen. "Daarvan profiteert vooral de maker van de shirts, Nike. PSG krijgt er wel een fee voor en er zullen ook zeker meer van verkocht worden", weet de sportmarketeer.

Bij de meeste clubs kost een shirt circa 100 euro. PSG vraagt al 160 euro voor een tricot met het rugnummer van Messi. "Er staat wel een lange productietijd voor, dus je hebt er niet zo 100.000 op de plank liggen", zegt Woerts.